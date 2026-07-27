Журналиста hromadske задержали и доставили в ТЦК в Киеве: что говорят в полиции

В Киеве полицейские задержали журналиста издания hromadske Евгения Шульгата и доставили его в ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление hromadske и сообщение полиции Киева.
Инцидент произошел 27 июля. По данным издания, полицейские остановили такси, в котором ехал Евгений Шульгат, применили к нему физическую силу и надели наручники.
Формальным поводом для действий правоохранителей стало якобы нарушение правил военного учета. Однако в редакции подчеркивают, что у журналиста есть все надлежащие документы и никаких нарушений он не допускал.
В медиа предполагают, что задержание было спланировано, поскольку полицейских вообще не интересовали водительские документы.
"Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении военного учета пассажиром такси - непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", - заявила руководитель редакции расследований Ярослава Вольвач.
Отмечается, что в hromadске Шульгат работал над расследованиями о коррупции в правоохранительных органах.
В полиции Киева уверяют, что во время несения службы проводилась плановая проверка документов у водителя и пассажира. По их версии, журналист отказался предоставить удостоверение личности и военно-учетные документы.
Правоохранители утверждают, что предложили мужчине проехать в ТЦК, но он отказался выполнять законные требования. В связи с этим его задержали и доставили в районный ТЦК.
По информации полиции, задержанный не прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) в установленном порядке.
В Киевском городском ТЦК заявили, что Евгений Шульгат является нарушителем воинского учета, поскольку он вовремя не прошел ВЛК.
Поэтому после задержания его направили на прохождение ВЛК.
Напомним, на Закарпатье мужчину с инвалидностью, который имел законное право на отсрочку от мобилизации, удерживали в ТЦК. Проверки начались только после вмешательства уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Ранее омбудсмен сообщал о другом случае в Днепропетровской области, где мобилизовали мужчину, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь.