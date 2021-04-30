Журналісту "Радіо Свобода" продовжили арешт у Криму. Звинувачують у виготовленні вибухівки

В окупованому Криму продовжили арешт Владислава Єсипенка , який є журналістом-фрілансером "Радіо Свобода". Арешт продовжили до середини липня.

Київський районний суд Сімферополя прийняв рішення про продовження арешту сьогодні.

Клопотання подав майор юстиції Віталій Власов, який веде справу. Він наполягав на арешті, стверджуючи, що Єсипенко, у разі звільнення з-під варти, може продовжити злочинну діяльність, сховатися на материковій території України, а також погрожувати свідкам і знищити докази.

Слідство має намір також провести судово-біологічну експертизу слідів Єсипенка на вибухівці. Результати вибухотехнічної експертизи, яка доводила, що знайдений предмет дійсно вибухівка, слідчий представив на сьогоднішньому засіданні.

У свою чергу адвокат Олексій Ладін просив для Єсипенка домашній арешт. Клопотання слідчого він назвав необґрунтованим і невмотивованим, оскільки жодних доказів ризиків, у разі звільнення Єсипенка з СІЗО, той не представив.