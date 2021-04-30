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Журналісту "Радіо Свобода" продовжили арешт у Криму. Звинувачують у виготовленні вибухівки

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 19:59
Журналісту "Радіо Свобода" продовжили арешт у Криму. Звинувачують у виготовленні вибухівки Фото: журналіст Владислав Єсипенко (кадр з відео youtube.com)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму продовжили арешт Владислава Єсипенка, який є журналістом-фрілансером "Радіо Свобода". Арешт продовжили до середини липня.

Про це повідомляють "Ґрати".

Київський районний суд Сімферополя прийняв рішення про продовження арешту сьогодні.

Клопотання подав майор юстиції Віталій Власов, який веде справу. Він наполягав на арешті, стверджуючи, що Єсипенко, у разі звільнення з-під варти, може продовжити злочинну діяльність, сховатися на материковій території України, а також погрожувати свідкам і знищити докази.

Слідство має намір також провести судово-біологічну експертизу слідів Єсипенка на вибухівці. Результати вибухотехнічної експертизи, яка доводила, що знайдений предмет дійсно вибухівка, слідчий представив на сьогоднішньому засіданні.

У свою чергу адвокат Олексій Ладін просив для Єсипенка домашній арешт. Клопотання слідчого він назвав необґрунтованим і невмотивованим, оскільки жодних доказів ризиків, у разі звільнення Єсипенка з СІЗО, той не представив.

Нагадаємо, 16 березня ФБС повідомила, що затримала в тимчасово окупованому Сімферополі Владислава Єсипенка, якого вони назвали "громадянином Російської Федерації". Його звинуватили в "шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

Після цього, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії і вимагає звільнити журналіста.

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