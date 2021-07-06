ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна закликала світову спільноту вимагати від РФ звільнити журналіста "Радіо Свободи"

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 липня 2021 15:54
Україна закликала світову спільноту вимагати від РФ звільнити журналіста "Радіо Свободи" Фото: журналіст Владислав Єсипенко (кадр з відео youtube.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від Москви звільнити заарештованого в окупованому Криму українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС в Twitter.

"Оскільки сьогодні починається "суд", приєднуйтесь до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенка", - написав Кулеба.

Він додав, що Україна рішуче засуджує незаконне затримання і тортури в Росії журналіста "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода"Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Криму.

"Атаки Росії на свободу медіа і права людини повинні бути припинені", - підкреслив міністр.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в" шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Його підозрюють у незаконному перевезенні зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим журналисты "Радіо Свобода"
NEWS
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
Дощі відступають, але не з усіх областей України: де буде злива
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні