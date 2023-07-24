Журналист AFP был ранен из-за атаки российского дрона под Бахмутом

Журналист французского издания AFP Дилан Коллинз получил осколочные ранения в результате атаки российского дрона. Инцидент произошел в районе Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста AFP Стефани Юсеф в Twitter.
По ее словам, Коллинз получил ранения во время съемки репортажа на позициях украинских артиллеристов.
"Дилан Коллинз, гражданин США, базирующийся в Ливане, но находился в командировке в Украине , получил множественные осколочные ранения во время атаки в лесном массиве недалеко от Бахмута", - написала Юсеф.
Она уточнила, что журналиста госпитализировали в ближайшую больницу, где ему предоставили медицинскую помощь. Сейчас он находится в сознании и общается с коллегами.
"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", - привела журналист слова директора AFP в Европе Кристин Бухагиар.
Стоит заметить, что в районе Бахмута продолжаются постоянные бои. Сейчас ВСУ перехватили там инициативу, заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль. Таким образом россияне оказались в ловушке.
Продвижение наших защитников продолжается южнее и севернее от города, но враг продолжает попытки удержать оборону.
Напомним, 9 мая в Донецкой области из-за обстрелов россиян погиб журналист AFP Арман Солдин.
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