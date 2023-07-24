Журналист AFP был ранен из-за атаки российского дрона под Бахмутом

По ее словам, Коллинз получил ранения во время съемки репортажа на позициях украинских артиллеристов.

"Дилан Коллинз, гражданин США, базирующийся в Ливане, но находился в командировке в Украине , получил множественные осколочные ранения во время атаки в лесном массиве недалеко от Бахмута", - написала Юсеф.

Она уточнила, что журналиста госпитализировали в ближайшую больницу, где ему предоставили медицинскую помощь. Сейчас он находится в сознании и общается с коллегами.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", - привела журналист слова директора AFP в Европе Кристин Бухагиар.

Ситуация под Бахмутом

Стоит заметить, что в районе Бахмута продолжаются постоянные бои. Сейчас ВСУ перехватили там инициативу, заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль. Таким образом россияне оказались в ловушке.

Продвижение наших защитников продолжается южнее и севернее от города, но враг продолжает попытки удержать оборону.

Напомним, 9 мая в Донецкой области из-за обстрелов россиян погиб журналист AFP Арман Солдин.