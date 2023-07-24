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Журналіст AFP був поранений через атаку російського дрону під Бахмутом

Фото: Ділан Коллінз, журналіст AFP (twitter.com/stephanie_ysf)
Автор: Іван Носальський

Журналіст французького видання AFP Ділан Коллінз отримав осколкові поранення внаслідок атаки російського дрону. Інцидент стався у районі Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста AFP Стефані Юсеф у Twitter.

За її словами, Коллінз зазнав поранень під час зйомки репортажу на позиціях українських артилеристів.

"Ділан Коллінз, громадянин США, що базується в Лівані, але знаходився у відрядженні в Україні, отримав численні поранення під час атаки в лісовому масиві недалеко від Бахмута", - написала Юсеф.

Вона уточнила, що журналіста госпіталізували до найближчої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Зараз він у свідомості і спілкується з колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом та його близькими", - навела журналіст слова директора AFP у Європі Крістін Бухагіар.

Ситуація під Бахмутом

Варто зауважити, що в районі Бахмута точаться постійні бої. Наразі ЗСУ перехопили там ініціативу, зайняли панівні висоти та взяли місто під вогневий контроль. Таким чином росіяни опинилися у пастці.

Просування наших захисників триває південніше і північніше міста, але ворог продовжує спроби утримати оборону.

Нагадаємо, 9 травня в Донецькій області через обстріл росіян загинув журналіст AFP Арман Солдін.

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