Жуков рассказал, как действовали патрульные во время стрельбы в Киеве

"Они ехали в этот район и им по радиостанции сообщили о стрельбе. Они оставили машину возле дома, потому что не знали, где это происходит, и побежали на крики. Подбежали к подъезду, сидел ребенок, сидела женщина и лежал мужчина. Они начали ориентироваться по ситуации", - рассказал он.

Жуков отметил, что полицейская подошла к ребенку и обнаружила, что у него (ребенка - ред.) ранение в голову. Правоохранители решили бежать к машине за аптечкой, но сразу после этого начались выстрелы, а женщина кричала, что в подъезде человек с оружием.

"Начались выстрелы и они так отреагировали, не сориентировались откуда огонь, и побежали к машине. Мальчик побежал за ними и уже другие полицейские, которые прибыли на место забрали мальчика к себе, присели на землю и начали делать выводы по поводу его ранения", - говорится в заявлении.

По словам Жукова, один из полицейских - довольно неопытный офицер, который работает с 2024 года. Его коллега - работает с 2015 года.

"Она работала в усиление с ним. Может у нее был и больший опыт, но получилось как получилось. Подготовка полицейских проводится всегда. Они занимаются огневой, тактической подготовкой. Они проводят время в тире, стреляют из оружия. Но в этом случае он его даже не применил, так он отреагировал", - отметил генерал.

Скандал с полицейскими

Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как двое патрульных, прибывших на место происшествия, убегают после услышанных выстрелов.

Сразу же после этого глава МВД Игорь Клименко поручил провести расследование действий правоохранителей, а генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела.