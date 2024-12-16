Желтый уровень опасности. На Киев и область надвигается непогода

Прогноз погоды в Киеве и области

Во вторник, 17 декабря, в Киеве и Киевской области прогнозируют опасные и стихийные метеорологические явления.

Согласно информации Укргидрометцентра, речь идет про:

облачность

дожди

сильные порывы ветра

Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Температура по области:

ночью - от 0 до 5 градусов выше нуля

днем - от 3 до 8 градусов тепла

В Киеве температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем - от 5 до 7 градусов по Цельсию.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.

Прогноз УкрГМЦ на 17 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина несколько ранее объясняла: в течение выходных дней (14-15 декабря) преобладал антициклон, поэтому в большинстве областей доминировала холодная погода без осадков или существенной облачности.

Между тем с сегодняшнего дня, 16 декабря, воздушные потоки, которые влияют на погодные условия на территории Украины, меняются.

Из-за снегопада и метели на высокогорье восточной части Закарпатской области в течение 16-17 декабря ожидается даже значительная снеголавинная опасность (III уровень опасности, оранжевый).