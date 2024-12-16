В Киеве сняли самый большой флаг Украины: что случилось

Сегодня, 16 декабря, самый большой флаг Украины, установленный на Печерских холмах Киева, временно сняли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта", - предупредили граждан синоптики.

В Киеве ночью - около нуля градусов. Днем - от 3 до 5 градусов по Цельсию.

Температура по области ночью - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем - от 1 до 6 градусов выше нуля.

"Ночью на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью порывы ветра 15-20 м/с, днем 25-28 м/с", - отметили в УкрГМЦ.

Ночью - небольшой, а днем - умеренный мокрый снег и дождь.

Отметим, что в Киеве и Киевской области в течение 16 декабря прогнозировали облачную погоду.

"По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий", - подытожили в КГГА.

Уточняется, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве возможны порывы сильного ветра 25-28 м/с - II уровень опасности, оранжевый.

"В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины", - говорится в публикации.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что решение о снятии флага приняли, учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий.

Напомним, самый большой государственный флаг Украины установили в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).

Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Между тем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.

Несмотря на это 10 декабря стало известно, что самый большой флаг Украины в Киеве был поврежден в результате непогоды.

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