Желтый уровень опасности. На некоторые регионы Украины надвигается существенная непогода

Синоптики предупреждают жителей некоторых регионов Украины об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу (10 января) в некоторых регионах нашей страны граждан ждут опасные и стихийные метеорологические явления:
"I уровень опасности, желтый", - уточнили синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий, а также движения транспорта.
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом в течение суток 10 января в Украине будет облачно, с прояснениями.
Дождь прогнозируют в западных (днем - и в северных), Винницкой и Черкасской областях.
На западе страны ожидается дождь с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах - значительные осадки.
На остальной территории Украины - без существенных осадков.
Ветер - южный, с переходом на западный, 7-12 м/с (в западных областях - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с).
Температура ночью - от 1 до 6 градусов тепла. На северо-востоке страны - местами от 0 до 2 градусов мороза.
Днем в западных и северных областях прогнозируют от 4 до 9 градусов выше нуля. На остальной территории - от 8 до 13 градусов по Цельсию.
В Крыму ночью 4-9°C, днем 11-16°C.
Прогноз погоды от УкрГМЦ на 10 января (карта: facebook.com/UkrHMC)
По территории Киевской области и Киева также будет облачно с прояснениями:
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью - от 1 до 6 градусов тепла, днем 4-9 градусов по Цельсию.
В Киеве ночью 2-4°C тепла, днем 7-9°C.
Прогноз УкрГМЦ на 10 января для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Карпатах сошла снежная лавина.
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