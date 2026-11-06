Октябрь стал самым теплым в истории наблюдений: что говорят климатологи обо всем 2026 году

Октябрь 2026 года стал самым теплым за всю историю глобальных наблюдений. Средняя температура воздуха в мире была на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службу изменения климата "Коперник" (C3S).

Октябрь побил температурный рекорд

В октябре глобальная температура приземного воздуха превысила доиндустриальный уровень 1850-1900 годов на 1,75 градуса. Это самый высокий показатель для этого месяца за все время наблюдений.

Также это уже третий месяц, когда глобальная температурная аномалия превышает 1,5 градуса.

По прогнозу "Коперник", 2026 год, скорее всего, займет второе место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Вероятность того, что он сравнится с рекордным 2024 годом или превзойдет его, составляет около 20%.

Кроме того, ожидается, что средняя глобальная температура за четырехлетний период 2023-2026 годов также превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса.

Фото: Аномалия температуры поверхности моря в октябре 2026 относительно среднего значения для октября за базовый период 1991-2020 годов (climate.copernicus.eu)

Океаны также бьют рекорды

В октябре температура поверхности океана вне полярных регионов в среднем составляла 20,95 градусов. Это самый высокий показатель для октября за всю историю наблюдений, превзошедший предыдущий рекорд 2023 года.

Особенно высокие температуры были зафиксированы в тропической части Тихого океана, где усиливалось явление Эль-Ниньо. В регионе Ниньо 3,4 месячная аномалия температуры поверхности моря достигла 3,21 градуса - исторического максимума, превысившего пиковые значения предыдущих мощных явлений Эль-Ниньо.

По словам стратегической руководительницы по вопросам климата ECMWF Саманты Берджесс, Эль-Ниньо дополнительно нагревает климат, который уже испытал значительное потепление из-за деятельности человека.

В Европе зафиксировали второй самый теплый октябрь

В Европе прошлый месяц стал вторым самым теплым октябрем за всю историю наблюдений. Наибольшее превышение средних температур было зафиксировано в Восточной Европе и Скандинавии.

В то же время в Центральной и Восточной Европе сохранялся чрезвычайно низкий уровень речного стока. Это касалось, в частности, Рейна, Дуная и Вислы.

В других частях Европы ситуация была противоположной: сильные ливни и наводнения охватили Великобританию, Ирландию, Испанию, Грецию и Турцию.

В "Коперник" подчеркивают, что сочетание рекордных температур воздуха и океанов свидетельствует о длительном периоде глобального потепления.