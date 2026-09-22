Украина возмущена возможным снятием санкций с Усманова и Фридмана и предлагает альтернативу

Санкции ЕС против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана могут ослабить. Украина выступила против и предложила альтернативный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги .

По словам президента, на фоне российской эскалации ответом Европы должно быть ужесточение ограничений, а не их ослабление.

"Когда Россия постоянно демонстрирует свое стремление к эскалации войны, ответом должно быть ужесточение санкций, а не наоборот", - заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что находящиеся в санкционных списках люди были включены туда не случайно.

"Каждое лицо, попавшее в санкционный список, оказалось там не просто так: каждое из них является причиной того, почему эта война началась и продолжается по сей день, почему каждый день гибнут наши люди", - сказал он.

Что предлагает Сибига

Андрей Сибига отдельно отреагировал на возможность исключения Усманова и Фридмана из списка санкционных ЕС.

"Решение об исключении Усманова и Фридмана из списка позорно и неоправданно", - заявил глава МИД Украины.

По его мнению, ослабление ограничений может дать Москве сигнал о том, что санкционное давление постепенно ослабевает.

"Москва празднует, потому что получила то, к чему стремилась: чувство безнаказанности, унижение ЕС и раздор среди европейцев", - отметил Сибига.

В то же время, он предложил странам Евросоюза альтернативный вариант. Если Усманова и Фридмана все же будут исключены из общего санкционного списка ЕС, Сибига призвал отдельные государства ввести против них собственные национальные ограничения.

"Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут свои национальные санкции против этих двух лиц", - заявил министр.