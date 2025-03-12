Более жесткие условия. В Польше меняют правила для украинских беженцев

Почему вводят изменения

Польша предоставляет убежище гражданам Украины, которые бегут от войны, на основании Закона от 12 марта 2022 года. Количество заявок от украинцев для получения статуса временной защиты существенно возросло с середины 2023 года, поэтому и время рассмотрения дел затягивается до 15 месяцев.

"Значительная часть заявителей - мужчины, которые боятся самой войны и мобилизации в Украине. Следует подчеркнуть, что страх перед мобилизацией и выполнением других гражданских обязанностей не является предпосылкой для оправдания предоставления статуса беженца или дополнительной защиты", - заявили в Управлении.

В Управлении также говорят о тревожной активности "некоторых доверенных лиц", которые убеждают украинцев, что получение временной защиты является лучшим способом легализовать свое пребывание в Польше. Чиновники утверждают, что это можно расценивать как злоупотребление системой международной защиты. И в случае отрицательного решения может привести даже к обязательству вернуться в страну происхождения.

Кроме того, большинство заявителей о временной защите ссылаются на те обстоятельства, для которых уже предусмотрены решения, гарантирующие им защиту и помощь. Поэтому такие заявления не являются обоснованными для предоставления защиты.

Что нужно знать о собеседованиях

Ходатайство о предоставлении международной защиты рассматриваются в индивидуальном порядке на основании текущей информации о безопасности в Украине и отдельных ее регионах, действия органов власти Украины по противодействию последствиям войны для мирного населения, возможности реализации гражданских прав и тому подобное.

В Управлении отметили, что часть регионов Украины хорошо защищена от последствий войны, государственные службы работают, услуги и торговля хорошо развиты, транспорт функционирует, есть свобода на передвижение и выбор места жительства в пределах страны.

"Все иностранцы, которые обращаются за международной защитой, пройдут собеседование в Управлении по делам иностранцев, во время которого они должны будут предоставить детальное объяснение причин обращения", - говорят в Управлении.

Также в ведомстве подчеркнули, что каждая процедура предоставления международной защиты проводится так, чтобы проверить, имеет ли заявитель оправданные опасения относительно возвращения в страну происхождения из-за угрозы преследования там, и рискует ли он получить серьезный ущерб в своей стране.