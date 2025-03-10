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Одна из стран ЕС планирует ужесточить ограничения на выплаты из-за потока беженцев из Украины

Понедельник 10 марта 2025 11:21
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Одна из стран ЕС планирует ужесточить ограничения на выплаты из-за потока беженцев из Украины В Австрию прибывают беженцы из Закарпатья (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Австрии обеспокоены тем, что в страну въезжают большие семьи из Закарпатья, хотя этот регион не является зоной боевых действий. Правительство считает, что возможны случаи мошенничества с социальной помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kosmo.

Какая ситуация с наплывом беженцев из Закарпатья

Отмечается, что люди, которые ищут убежища из Закарпатья, не говорят ни на украинском, ни на русском, и вообще часто являются неграмотными. Антон Хольцер, координатор по вопросам предоставления убежища в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, выразил обеспокоенность относительно возможных случаев мошенничества с социальной помощью.

Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и громад в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей.

Финансовое влияние может быть значительным по всей Австрии, поскольку государственное пособие на ребенка колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста и дополнительного пособия по уходу за ребенком.

В отличие от других искателей убежища, украинцы получают не только базовую помощь, но и комплексную государственную поддержку, начиная от жилищных субсидий и заканчивая семейными выплатами. Сейчас в Австрии находится около 90 тысяч беженцев из Украины.

Как будут бороться с "беженским туризмом"

Хольцер также заявил о случаях так называемого беженского туризма. Семьи, которые ранее получали социальную помощь в таких странах, как Франция или Испания, переезжают в Австрию, видимо, из-за более привлекательной финансовой поддержки.

Новый министр по делам семьи Клаудия Плаколм анонсирует создание оперативной группы для предотвращения злоупотреблений "семейными благами".

Кроме того, доступ к семейному пособию и помощи по уходу за ребенком в будущем будет продлен только на 6 месяцев вместо одного года, как было раньше.

После 31 октября специальное подразделение разработает более строгие критерии, чтобы уменьшить привлекательность для искателей убежища, которые заинтересованы именно в выплатах.

Читайте также о том, что новое правительство Австрии заявило, что хочет немедленно приостановить программу воссоединения семей искателей убежища, поскольку это увеличивает нагрузку на страну.

Читайте также о том, что Испания заявила об автоматическом продлении срока действия удостоверений иностранцев для более 236 тысячам украинцев, которые находятся под временной защитой в стране. Они смогут оставаться там до марта 2026 года.

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