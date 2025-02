Жесткие условия и 100%-ая доля США? Что о сделке по ископаемым Украины пишут западные СМИ

Содержание

На какой стадии переговоры о сделке

Накануне президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Майк Уолтц сделали ряд заявлений о сделке на добычу ископаемых с Украиной, которые в целом сводились к тому, что она близка к заключению и президенту Владимиру Зеленскому лучше подписать ее, причем в ближайшее время.

Однако как пишет Sky News со ссылкой на источники, он до сих пор не готов поставить подпись, а украинская сторона пытается устранить спорные моменты.

"Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент не готов его принять. Сегодня проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат только односторонние обязательства Украины", - отметил собеседник.

По данным The Wall Street Journal, переговоры приближаются к финальной стадии и соглашение якобы могло быть подписано уже сегодня, 22 февраля. Сообщалось, что процесс ускорил визит специального представителя США Кита Келлога в Киев.

Но как утверждает журналистка телеканала Fox News Нана Саджая, украинская сторона только передала США новые контрпредложения. Вероятно, их везет в Белый дом тот же Келлог. По ее словам, пока не определены конкретные сроки дальнейших шагов. А в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

То, что переговорщикам нужно больше времени, подтверждают и источники Bloomberg. Издание со ссылкой на знакомого с ходом переговоров собеседника отмечает, что в идеале Киев хотел бы, чтобы сделка была подписана в присутствии Трампа и Зеленского. Последний на встрече с Келлогом настаивал на встрече с президентом США до того, как с ним встретится российский диктатор Владимир Путин.

Как администрация Трампа пытается надавить

Детали обсуждаемого соглашения в основном раскрываются в утечках в западных медиа. При этом сообщается, что администрация Трампа на переговорах задействуют рычаги давления, которые могут оказаться критическими для Украины.

По данным Reuters, после того как Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов Скотта Бессента, официальные лица США подняли вопрос о возможном прекращении доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink, которая в том числе обеспечивает связь для военных на передовой. Причем якобы с формулировкой о "неминуемом отключении сервиса", если Киев не пойдет на сделку по минеральным ресурсам.

"Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... будет огромным ударом", - цитирует Reuters свой источник.

Посольство Украины в Вашингтоне, Белый дом, Пентагон и компания SpaceX не ответили на запросы о комментариях.

Сегодня руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что из-за новостей о Starlink "точно не надо говорить "все пропало".

"Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают", - написал он в Telegram.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски не представляет, как можно решить разорвать коммерческое соглашение за услуги, которые оплачивает его страна. Отметим, в свое время Польша приобрела для Украины тысячи терминалов Starlink и до сих пор оплачивает услуги спутникового интернета.

Сделка стала более жесткой? Что известно на данный момент

На прошлой неделе президент Зеленский отверг первое предложение администрации Трампа по сделке об ископаемых. Оно предполагало передачу 50%-й доли от продажи лицензий и других будущих доходов от добычи критически важных минералов таких как графит, уран, титан и литий. Этот вариант также охватывал доходы от нефти, газа и портов.

Отказ был продиктован тем, что взамен США не предложили конкретных гарантий безопасности, а сделка в том виде в принципе нарушала бы украинские законы. С тех пор разногласия между Трампом и Зеленским усилились, в частности, в публичной плоскости. Киев заявил, что внес "выгодные обеим сторонам" изменения, после чего из Вашингтона поступил якобы "улучшенный" вариант.

Однако по данным The New York Times, которое ссылается на проект, в пересмотренной сделке США выдвигают еще более жесткие требования, чем раньше. При этом не предоставляя взамен никаких гарантий безопасности.

Условия нового предложения требуют от Украины отказаться от половины доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры. Четыре источника NYT подтвердили, что эти требования остались неизменными.

Украина же предлагала перспективу партнерства в качестве способа убедить Трампа оказать дополнительную поддержку ее военным усилиям, а также предоставить гарантии от потенциальной будущей российской агрессии, если в ближайшее время будет заключено мирное соглашение. Но в новом документе нет ни того, ни другого.

В проекте говорится, что доходы будут направляться в фонд, в котором США принадлежит 100%-ая финансовая доля. И что Украина должна делать взносы в этот фонд до тех пор, пока он не достигнет размера 500 млрд долларов. Эта сумма более чем в два раза превышает объемы довоенной украинской экономики и не упоминалась в предыдущей версии.

Предполагается, что США могут реинвестировать часть доходов в послевоенное восстановление Украины. В том числе путем вложения средств в развитие недр и инфраструктуры.

Проект также включает положения о доходах с оккупированных Россией территорий в случае их освобождения. В таком случая доля доходов от ресурсов с этих территорий составит 66%. Таким образом, Украина и США будут делать взносы в соотношении 2:1, где украинская сторона вносит 2/3, а американская - вносит треть, которую уже предоставила в виде военной помощи.

Также одним из немногих изменений стало исключение пункта о передаче сделки под юрисдикцию американского суда. Ранее он вызывал обеспокоенность Киева, поскольку это может ослабить юридические позиции Украины в спорных вопросах.

Администрация Трампа считает, что само присутствие американских экономических интересов в Украине является гарантией безопасности для Киева.

По данным других СМИ, Киев предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине. И якобы причастные к переговорам склоняются к тому, что придется заключать сделку в таком виде, чтобы разблокировать работу над мирным урегулированием.

CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет, что проект сделки "не тот, который принял бы президент Зеленский".

"Это странное предложение - пытаться взять у страны, ставшей жертвой войны, больше, чем стоила ее оборона", - добавил собеседник.

Что говорят о сделке официальные лица Украины

Официальные лица Украины сдержанно комментируют сделку с США и тем более не раскрывают всех нюансов. На этой неделе премьер Денис Шмыгаль после встречи с Келлогом заявил, что экономика работает на военных рельсах, а правительство готова с администрацией Трампа "работать для достижения прагматичных и взаимовыгодных результатов для наших стран".

В четверг президент Зеленский назвал переговоры с Келлогом обнадеживающими и добавил, что Украине "нужны сильные соглашения с Америкой, которые действительно сработают".

"Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали сделок имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат", - отметил он.

Сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью NHK подчеркнул, что Украина готова работать с партнерами, но хочет получить конкретные гарантии безопасности. По его словам, с 24 февраля 2025 года начнется серьезная работа над сделкой в правительственной экспертной группе.

При подготовке использовались публикации Reuters, Sky News, CNN, Bloomberg, The New York Times и The Wall Street Journal.