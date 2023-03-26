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Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным, - посол

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталия Гурковская

Возможностей дипломатического урегулирования для завершения войны в Украине на данный момент нет.

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает РБК-Украина со ссылкой на Rheinische Post.

"Ни одному президенту или канцлеру не удавалось успешно вести переговоры с Путиным", - сказал он.

По его словам, "никто не смог помешать ему развязать гигантскую агрессивную войну в Европе".

Также Макеев также критически высказался об общественных дебатах на тему военной поддержки Украины в Германии.

"Я понимаю, что многие немцы просто за мир. Но за мир сейчас нужно бороться, такова реальность 2023 года", - констатировал посол.

Как сообщалось, по словам главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы, Россия сейчас не планирует идти на мирные переговоры с Украиной, страна-агрессор намерена продолжать войну.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина и Россия могут возобновить переговоры только после вывода российских войск и признания ошибок со стороны Москвы.

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