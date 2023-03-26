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Жодному президенту чи канцлеру не вдавалося успішно вести переговори з Путіним, - посол

Фото: посол України в Німеччині Олексій Макєєв (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталія Гурковська

Можливостей дипломатичного врегулювання для завершення війни в Україні наразі немає.

Таку думку висловив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, передає РБК-Україна з посиланням на Rheinische Post.

"Жодному президенту чи канцлеру не вдавалося успішно вести переговори з Путіним", - сказав він.

За його словами, "ніхто не зміг завадити йому розв'язати гігантську агресивну війну в Європі".

Макєєв також критично висловився про громадські дебати на тему військової підтримки України в Німеччині.

"Я розумію, що багато німців просто за мир. Але за світ зараз потрібно боротися, такою є реальність 2023 року", - констатував посол.

Як повідомлялося, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Росія зараз не планує йти на мирні переговори з Україною, країна-агресор має намір продовжувати війну.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна та Росія можуть відновити переговори лише після виведення російських військ та визнання помилок з боку Москви.

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