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Никакого российского лобби в Израиле нет, - посол Бродский

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Украина, Вторник 04 октября 2022 11:56
Никакого российского лобби в Израиле нет, - посол Бродский Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украины)
Автор: Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Александр Белоус

В Израиле нет российского лобби. Однако часть жизненно важных интересов страны зависит от диалога с Россией.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сказал в интервью РБК-Украина.

"Слухи о мощном российском лобби в Израиле сильно преувеличены. Никакого российского лобби в Израиле нет. Есть интересы Израиля и есть забота о безопасности и граждан Израиля, и военных - Армии обороны Израиля", - сказал он.

По его словам, всем понятно, что Россия сегодня играет значительную роль на Ближнем Востоке. "И часть наших жизненно важных интересов зависит от нашего диалога с Россией. Не секрет, что у нас есть диалог с РФ, есть канал коммуникаций по военно-стратегическим вопросам, которые касаются Ближнего Востока и ближайших нам стран, прежде всего Сирии", - добавил Бродский.

Израиль также обсуждает с Россией иранский вопрос. "И любой неосторожный шаг с нашей стороны может навредить этому диалогу, нанести ущерб, который, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля. Ни одно правительство Израиля не пойдет на такой шаг, потому что оно понимает всю ответственность, которую ему придется нести", - рассказал посол.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что Израиль снял для Украины все ограничения на въезд, которые действовали с начала войны

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