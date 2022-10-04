Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, - посол Бродський
В Ізраїлі немає російського лобі. Проте частина життєво важливих інтересів країни залежить від діалогу з Росією.
Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю РБК-Україна .
"Чутки про потужне російське лобі в Ізраїлі сильно перебільшені. Жодного російського лобі в Ізраїлі немає. Є інтереси Ізраїлю і є турбота про безпеку і громадян Ізраїлю, і військових - Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.
За його словами, всім відомо, що Росія сьогодні відіграє значну роль на Близькому Сході. "І частина наших життєво важливих інтересів залежить від нашого діалогу з Росією. Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед Сирії", - додав Бродський.
Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання. "І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, завдати шкоди, яку, у свою чергу, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю не піде на такий крок, тому що він розуміє всю відповідальність, яку йому доведеться нести", - розповів посол.
Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що Ізраїль зняв для України всі обмеження на в'їзд, які діяли від початку війни.
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