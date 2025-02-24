Науседа призвал предоставить Украине современное вооружение и дальнобойную ударную способность

Украину необходимо обеспечить поддержкой и современным вооружением. Также необходимо снять ограничения по применению этого оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседу во время пленарного заседания "Поддерживай Украину".

По его словам, события последнего времени приносят лишь беспокойство, нежели чёткость. Однако необходимо не разочаровываться, а искать способы, как можно действовать в подобной ситуации.

"Я хотел бы изложить свои предложения для всех лидеров стран, которые поддерживают Украину. Во-первых, мы должны безотлагательно обеспечить поддержку Украины современным вооружением в соответствии с потребностями, в частности, системами ПВО и способностями наносить удары большой дальности", - сказал Науседа.

Он также считает, что необходимо убедиться, что нет никаких ограничений на применение этого оружия.

"Литва обеспечит дополнительные системы помощи. Как мы договаривались дальше, мы должны инвестировать в военную промышленность и военно-промышленный комплекс Украины и мы должны делать больше", - рассказал он.

По его мнению, необходимо обеспечивать совместное производство с Украиной, ведь технологический потенциал Украины является чрезвычайно большим. Ведь это сможет предоставить дополнительную возможность военной способности, в частности в сфере дальнейшего увеличения военного производства.

"Мы должны расширить программы подготовки для ВСУ, мы должны усилить их военную готовность, боевую эффективность, дальнейшую интеграцию с силами НАТО", - подчеркнул он.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, осуществив атаки с разных направлений - с севера, востока и юга. Тогда россияне нанесли массированные ракетные удары по военным и гражданским объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение, а украинские силы обороны немедленно начали сопротивление.

Сегодня, в третью годовщину полномасштабного вторжения, в Киев прибыли мировые лидеры и руководство ЕС. В столице состоится встреча, на которой обсудят безопасность и поддержку Украины.