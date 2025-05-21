Никакого "договоримся": на таможне вводят новую систему контроля

Сегодня, 21 мая, решением правительства определена процедура применения таможенниками бодикамер во всех пунктах пропуска.

Пилотный проект

Как известно, пилотный проект по применению таможенниками бодикамер начался в ноябре 2023 года в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Он стал наглядной демонстрацией нового качества работы таможни, где каждое действие фиксируется объективно, без возможности вмешательства.

Благодаря этому эксперименту удалось достичь сокращения времени таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также увеличения поступлений в бюджет на 36%. Именно эти показатели стали основой для масштабирования инициативы на другие пункты пропуска.

Решение правительства

По данным ГТСУ решением Правительства предусмотрено введение многоуровневой системы полного видеонаблюдения путем сочетания видеонаблюдения со стационарных и с бодикамер.

"Ключевой аспект - мгновенная передача видео в мониторинговый центр, где обеспечивается централизованное наблюдение, оперативное реагирование и хранение материалов", - отметили в службе.

Технические параметры бодикамер исключают возможность вмешательства в видеозапись, в частности, ее удаления или редактирования. В то же время камеры будут работать, в том числе в ночном режиме.

Ожидается, что внедрение системы полного видеонаблюдения обеспечит:

выявление причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил, и их устранение;

профилактику злоупотреблений на таможне;

защиту должностных лиц от необоснованных обвинений.

"Использование таможенниками бодикамер - это не просто фиксация событий. Это инструмент быстрой аналитики, качественной проверки и формирования объективной доказательной базы. С бодикамерами каждое действие - четкое, каждое решение - аргументированное. Это шаг к новой модели взаимодействия, где технологии поддерживают профессионализм, а контроль - это не давление, а залог доверия", - отметил глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.