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Зарплаты чиновников выросли: где платят 80-90 тысяч гривен

Украина, Среда 26 марта 2025 08:24
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Зарплаты чиновников выросли: где платят 80-90 тысяч гривен Фото: средняя зарплата чиновников выросла до 51 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 51,4 тысячи гривен. По сравнению с февралем прошлого года (44,4 тысячи гривен) она увеличилась на 15,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в феврале зарплата составляла 18,6 тысячи гривен, увеличившись за год на 21,8%.

Рейтинг по зарплатам

По данным Минфина, в январе в центральных госорганах зарплату получал 21 771 человек.

Лидирует по уровню зарплат НКРЭКУ. В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают 532 человека, средняя зарплата - 90,1 тысяч гривен.

На втором месте - Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) - 79,4 тысячи гривен. Численность сотрудников - 352 человека.

Далее идет Антимонопольный комитет - 77,4 тысячи гривен. В комитете работают 267 человек.

Зарплаты чиновников выросли: где платят 80-90 тысяч гривен

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 116,5 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты среди 492 руководителей в таких ведомствах:

  • Министерство национального единства Украины - 401,4 тысяч гривен (2 чиновника),
  • НКРЭКУ - 294,3 тысячи гривен (7 человек),
  • НАПК - 243,2 тысячи гривен (5 человек).

Зарплаты чиновников

Напомним, в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. Однако декабрь не является показательным месяцем, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за 2024 год зарплата чиновников составила 54,4 тысячи гривен.

Верховная Рада 11 марта приняла закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Закон направлен на повышение зарплат чиновников.

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