Жодного “домовимось”: на митниці запроваджують нову систему контролю

Сьогодні, 21 травня, рішенням уряду визначено процедуру застосування митниками бодікамер у всіх пунктах пропуску.

Пілотний проект

Як відомо, пілотний проект із застосування митниками бодікамер розпочався у листопаді 2023 року в пункті пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Він став наглядною демонстрацією нової якості роботи митниці, де кожна дія фіксується об'єктивно, без можливості втручання.

Завдяки цьому експеременту вдалося досягти скорочення часу митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також збільшення надходжень до бюджету на 36%. Саме ці показники стали підґрунтям для масштабування ініціативи на інші пункти пропуску.

Рішення уряду

За даними ДМСУ рішенням Уряду передбачено запровадження багаторівневої системи повного відеонагляду шляхом поєднання відеоспостереження зі стаціонарних і з бодікамер.

"Ключовий аспект - миттєва передача відео в моніторинговий центр, де забезпечується централізоване спостереження, оперативне реагування та зберігання матеріалів", - наголосили в службі.

Технічні параметри бодікамер виключають можливість втручання у відеозапис, зокрема, його видалення або редагування. Водночас камери працюватимуть у тому числі в нічному режимі.

Очікується, що запровадження системи повного відеонагляду забезпечить:

виявлення причин і умов, що сприяють контрабанді й іншим порушенням митних правил, та їх усунення;

профілактику зловживань на митниці;

захист посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

"Використання митниками бодікамер - це не просто фіксація подій. Це інструмент швидкої аналітики, якісної перевірки та формування об’єктивної доказової бази. З бодікамерами кожна дія - чітка, кожне рішення - аргументоване. Це крок до нової моделі взаємодії, де технології підтримують професіоналізм, а контроль - це не тиск, а запорука довіри", - зазначив очільник Держмитслужби Сергій Звягінцев.