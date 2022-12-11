Никаких призывов к эвакуации. В Одесской ОВА разъяснили заявление о ремонте электросетей до 2-3 месяцев
Восстановление электроснабжения в Одессе и области может занять 2-3 месяца. Речь идет о полном возвращении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования к штатному режиму работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Сегодня ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни", - указал спикер.
В то же время Братчук подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.
"Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Facebook, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины", - пояснил спикер областной военной администрации.
Кроме этого, чиновник рассказал, что соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы граждани будут проинформированы дополнительно.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.
К слову, президент Владимир Зеленский проинформировал о том, что без света остаются более 1,5 миллиона человек.
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