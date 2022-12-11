Никаких призывов к эвакуации. В Одесской ОВА разъяснили заявление о ремонте электросетей до 2-3 месяцев

Восстановление электроснабжения в Одессе и области может занять 2-3 месяца. Речь идет о полном возвращении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования к штатному режиму работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Сегодня ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни", - указал спикер.

В то же время Братчук подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

"Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Facebook, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины", - пояснил спикер областной военной администрации.

Кроме этого, чиновник рассказал, что соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ. О результатах этой работы граждани будут проинформированы дополнительно.