Никаких "временных рамок" для войны или переговоров с Ираном нет, - Трамп

По его словам, "нет никакого временного давления" ни на продление перемирия с Ираном, ни на проведение мирных переговоров.

На вопрос о том, когда может закончиться война, Трамп ответил, что "временных рамок нет" и спешить некуда. И хоть раньше он говорил, что война продлится от 4 до 6 недель, сейчас она уже идет седьмую неделю.

"Люди говорят, что я хочу поскорее закончить дело из-за промежуточных выборов, это неправда", - сказал Трамп, добавив, что администрация хочет "заключить выгодную сделку для американского народа".

На этом фоне стоит добавить комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая тоже высказалась журналистам по поводу временных рамок.

"Президент не установил жесткий крайний срок для получения иранского предложения, в отличие от некоторых сообщений, которые я видела сегодня. В конечном итоге сроки будут продиктованы главнокомандующим", - сказала она.

Перед этим CNN писало, что Трамп планирует предоставить иранцам ограниченное время для выработки единого предложения, которое позволило бы возобновить дипломатические переговоры.

Также Левитт высказывалась об американкой блокаде Ормузского пролива (а конкретно Ирана), подчеркнув, что Трампа это вполне устраивает.

"Они даже своим собственным сотрудникам не могут платить из-за этого экономического давления, которое президент Трамп оказал на на них. Поэтому он этим доволен, а мы ждем их ответа, и посмотрим, что будет", - добавила она.