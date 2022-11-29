"Без этого так просто не победить". Кулеба призвал НАТО срочно увеличить производство оружия

Странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения. Без этого Украине просто не победить в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу в интервью Politico.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как мы будем вести битвы завтра", - заявил Кулеба перед стартующей сегодня встречей министров Альянса.

По его словам, в мире есть страны, имеющие то, что нужно Украине, но которые не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям.

"Страны НАТО должны начать производство необходимого вооружения уже сегодня. Если этого не произойдет, предупредил он, мы не сможем победить", - отметил Кулеба.

Министр акцентировал, что когда последний раз был на встрече министров НАТО, то пришел с тремя словами: оружие, оружие и оружие.

"На этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я уточню его, сказав, что нам нужна противовоздушная оборона, танки и производственные линии", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, сегодня в Бухаресте стартует двухдневный саммит НАТО.

Отметим, что на нем соберутся министры иностранных дел стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

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