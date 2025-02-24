Ни одно мирное мирное соглашение не должно означать капитуляцию Украины, - Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что любое мирное соглашение по Украине не может стать ее капитуляцией. По его словам, мир должен обеспечить сохранение суверенитета Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Эмануэль Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Макрона, он провел переговоры с около 30 европейскими лидерами и союзниками за последние дни. После этого президент Франции очертил основные принципы, которые, по его мнению, должны быть в любом мирном соглашении для завершения войны в Украине. И главный из них - сохранение суверенитета Украины.

"Этот мир не должен означать капитуляцию Украины", - подчеркнул Макрон на пресс-конференции.

Президент Франции подчеркнул, что мирное соглашение "не может быть просто прекращением огня без гарантий".

По словам Макрона, мирное соглашение должно обеспечить сохранение суверенитета Украины. Он уверен, что для этого нужно дать Украине возможность вести переговоры с другими сторонами по вопросам, которые ее касаются.

"Украина - это страна, за которую мы несем ответственность, чтобы обеспечить ее безопасность и стабильность, а также стабильность всего региона", - подытожил французский президент.

Гарантии безопасности

Напомним, ранее Макрон сообщил, что Франция и Великобритания подготовили план по гарантиям безопасности для Украины.

По его словам, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут располагаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".