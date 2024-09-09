Ни один реактор ЗАЭС не будет перезапущен, пока идет война, - глава МАГАТЭ

Пока существует угроза безопасности временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, ее реакторы должны оставаться в состоянии "холодной остановки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди прочих проблем повышают риск ядерной аварии", - заявил Гросси.
Он напомнил, что 11 августа внутри одной из градирен станции вспыхнул пожар и из-за полученных повреждений его, вероятно, придется снести.
"Сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. Согласно рекомендациям агентства, ясно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.
По его словам, продолжение работы агентства на ЗАЭС остается важным для уменьшения вероятности ядерной аварии.
Напомним, 11 августа, на временно оккупированной Запорожской АЭС произошел пожар. Она не привела к опасности утечки вредных веществ, ЗАЭС работала в штатном режиме.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, пожар на ЗАЭС устроили российские оккупанты.
В "Энергоатоме" вероятными причинами пожара считают халатность оккупантов или сознательный поджог.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Он считает, что постройку, вероятно, придется снести.
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