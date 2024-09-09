Ни один реактор ЗАЭС не будет перезапущен, пока идет война, - глава МАГАТЭ

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди прочих проблем повышают риск ядерной аварии", - заявил Гросси.

Он напомнил, что 11 августа внутри одной из градирен станции вспыхнул пожар и из-за полученных повреждений его, вероятно, придется снести.

"Сейчас градирни не нужны как часть механизма охлаждения, поскольку все шесть реакторных блоков ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки. Согласно рекомендациям агентства, ясно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока конфликт будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

По его словам, продолжение работы агентства на ЗАЭС остается важным для уменьшения вероятности ядерной аварии.