Жмак намагався реформувати УЗ, але за неї борються великі групи інтересів, - Нацрада реформ

"Великі групи інтересів борються за переділ цієї власності (в УЗ, - ред.)", - сказав Саакашвілі.

За його словами, реформа "Укрзалізниці", яку почав Жмак, не влаштовувала тих, хто заробляв роками на корупційних схемах в компанії. Тому його звільнили.

"Що таке "Укрзалізниця"? Яка бере з однієї кишені держави, перекладає в інші... Схеми і всі ці речі легше провертати, коли немає прозорості, немає конкуренції, немає ринку. А він (Володимир Жмак, - ред.) намагався ввести якісь ринкові елементи", - зазначив Саакашвілі.

За його словами, зараз УЗ знаходиться у важкому стані. На його думку, компанію відродити могло тільки проведення реформи в максимально короткі терміни.

"Єдина спроба її (УЗ, - ред.) пожвавити - це відкрити, створити ринкові умови, прозорість, розділити, щоб фінанси не були загальними, а всі знали, де бухгалтерія тут одна", - упевнений Саакашвілі.

Він також звертає увагу, що Жмака прибрали буквально за один день. Це, на його думку - доказ великих закулісних ігор.

"Ситуація була така, що такими темпами нікого просто так не знімають. Створили слідчу комісію в парламенті, щоб досліджувати розграбування залізниці до нього (Володимира Жмака, - ред.), і чомусь забули про попередника і прямо запропонували Кабміну зняти його. Вони зняли його за рекордний термін - за один день", - нагадав Саакашвілі.

Він переконаний: така поспішність зі звільненням свідчить про те, що розпочата Жмаком реформа УЗ не влаштовувала тих, хто заробляв на корупції в цій сфері.

"Мені здається, що це все неспроста. Це найбільше пов'язано з тим, що він дійсно когось сильно зачепив, мені так здається (...) Там інші закулісні ігри. Реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", - резюмує Саакашвілі.