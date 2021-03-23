Жмак намагався реформувати УЗ, але за неї борються великі групи інтересів, - Нацрада реформ

Володимира Жмака звільнили з "Укрзалізниці" через боротьбу груп інтересів за переділ власності компанії.
Про це заявив голова виконавчого комітету ради Національної реформ Михайло Саакашвілі в ефірі "Україна24".
"Великі групи інтересів борються за переділ цієї власності (в УЗ, - ред.)", - сказав Саакашвілі.
За його словами, реформа "Укрзалізниці", яку почав Жмак, не влаштовувала тих, хто заробляв роками на корупційних схемах в компанії. Тому його звільнили.
"Що таке "Укрзалізниця"? Яка бере з однієї кишені держави, перекладає в інші... Схеми і всі ці речі легше провертати, коли немає прозорості, немає конкуренції, немає ринку. А він (Володимир Жмак, - ред.) намагався ввести якісь ринкові елементи", - зазначив Саакашвілі.
За його словами, зараз УЗ знаходиться у важкому стані. На його думку, компанію відродити могло тільки проведення реформи в максимально короткі терміни.
"Єдина спроба її (УЗ, - ред.) пожвавити - це відкрити, створити ринкові умови, прозорість, розділити, щоб фінанси не були загальними, а всі знали, де бухгалтерія тут одна", - упевнений Саакашвілі.
Він також звертає увагу, що Жмака прибрали буквально за один день. Це, на його думку - доказ великих закулісних ігор.
"Ситуація була така, що такими темпами нікого просто так не знімають. Створили слідчу комісію в парламенті, щоб досліджувати розграбування залізниці до нього (Володимира Жмака, - ред.), і чомусь забули про попередника і прямо запропонували Кабміну зняти його. Вони зняли його за рекордний термін - за один день", - нагадав Саакашвілі.
Він переконаний: така поспішність зі звільненням свідчить про те, що розпочата Жмаком реформа УЗ не влаштовувала тих, хто заробляв на корупції в цій сфері.
"Мені здається, що це все неспроста. Це найбільше пов'язано з тим, що він дійсно когось сильно зачепив, мені так здається (...) Там інші закулісні ігри. Реально великі групи інтересів борються за переділ цієї власності", - резюмує Саакашвілі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 березня достроково припинила повноваження голови правління АО "Українська залізниця" Володимира Жмака після того, як за його відставку одноголосно проголосувала наглядова рада "Укрзалізниці".
Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи звільнення Жмака, припустив, що воно може бути пов'язане з переділом повноважень між групами впливу.