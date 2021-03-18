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УЗ очікує остаточна зупинка реформ та крах, - екс-міністр

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 12:29
УЗ очікує остаточна зупинка реформ та крах, - екс-міністр Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Хаос, управлінська криза і масштабна корупція тривають в "Укрзалізниці" майже десятиліття, а події 2019-2020 років довели компанію до катастрофи. Чергова зміна керівника УЗ доведе її до остаточного краху.

Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

"За два останні роки в компанії вже було чотири керівники, зараз призначать п’ятого! І жодного разу не було публічно озвучено справжньої причини звільнення - просто відставка. Так і Жмака звільняють - не за недоліки", - пише Омелян.

Він також висловив співчуття співробітників УЗ, які, "отримуючи низькі зарплати, все ще сподівалися, що часи розквіту та успіху повернуться". Тепер, за його переконанням, УЗ очікує остаточна зупинка реформ та крах.

Нагадаємо, 17 березня Кабінет міністрів погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака. Обов'язки голови поклали на Івана Юрика.

Раніше УЗ в рамках реформи компанії розпочала процедуру виділення окремої бізнес-вертикалі вантажних перевезень під назвою UZ Cargo, використовуючи для цього досвід європейських країн. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури.

На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановив скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу.

В кінці січня Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках, відповідно, до старту роботи в компанії нинішнього глави.

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