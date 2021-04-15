Жмак звинуватив наглядову раду УЗ в корупції і подав позов

"Буду відстоювати в суді не посаду, а верховенство права, справедливість і свою ділову репутацію", - написав Жмак.

За його словами, за півроку роботи він "встиг не тільки поліпшити економічні показники підприємства, але і почав руйнувати усталені корупційні схеми, в тому числі й ті, які пов'язані з чинною наглядовою радою".

Жмак зазначає, що його звільнення пов'язане саме з цим. Також екс-глава УЗ переконаний, що наглядова рада намагається знову повернути корупційні схеми.

"Яскравим підтвердженням є лист, адресований всім філіям "Укрзалізниці", яким в.о. керівника Офісу з безпеки повідомляє, що більше не потрібно узгоджувати з Офісом тендерну документацію. "Відповідальність за якісні характеристики предмета закупівлі, відповідність учасників тендерів кваліфікаційним критеріям ... несе Замовник". Так чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, які відкривають дорогу різноманітним "фірмочкам" сумнівних бенефіціарів?" - написав Жмак.