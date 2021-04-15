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Жмак обвинил набсовет УЗ в коррупции и подал иск

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 12:32
Жмак обвинил набсовет УЗ в коррупции и подал иск Фото: Владимира Жмак (facebook.com.vladimir.zhmak)
Автор: РБК-Украина

Экс-глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак подал иск об отмене решения наблюдательного совета УЗ о его увольнении.

Об этом Жмак сообщил в Telegram-канале.

"Буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию", - написал Жмак.

По его словам, за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе, и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом".

Жмак отмечает, что его увольнение связано именно с этим. Также экс-глава УЗ убежден, что наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.

"Ярким подтверждением есть письмо, адресованное всем филиалам "Укрзализныци", которым и.о. руководителя Офиса по безопасности сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. "Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям ... несет Заказчик". Так не сам ли наблюдательный совет УЗ выступает заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые открывают дорогу разнообразным "фирмочкам" сомнительных бенефициаров?" - написал Жмак.

Напомним, 17 марта Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности главы возложили на Ивана Юрика.

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