Життя в борг: на яких умовах банки готові кредитувати українців

Фаворитом ринку кредитування у минулому році залишалися споживчі позики. Багато банків активно розвивають видачу як забезпечених, так і беззаставних кредитів.

"Масовий кредитний продукт 2019 року – це кредити на товари і кредитні картки. Бажаючих отримати кредит готівкою значно менше", – пояснив начальник сектору розвитку кредитування і страхування "ОТП Банку" Ігор Жмуренко.

У населення також користуються попитом покупки авто в розстрочку. Щорічно в Україні в середньому 20% автомобілів продається в кредит, і 2019 рік не став винятком.

"Лідерами продажів на первинному ринку в Україні є автомобілі брендів Hyundai, Renault, Toyota, Kia, Skoda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru, Fiat, Ford і т.д. Для цих автомобілів середня сума кредиту 500 тисяч гривень. Така позика дозволяє отримати помірний щомісячний платіж для клієнта", – пояснює заступник голови правління "Ощадбанку" Антон Тютюн.

А ось іпотека поки що є скоріше розкішшю для населення. За даними НБУ, українці такі позики беруть найчастіше для покупки житла на вторинному ринку. І такі нові пропозиції формує в основному третина працюючих банківських установ. У той же час в сегменті будівництва готові кредитувати населення лише 7 банків.

Українські банки поки не досягли докризового рівня кредитування, коли значущою часткою портфеля позик були автокредити та іпотека. "Динаміка зміни курсу долара і падіння облікової ставки НБУ сприяють розвитку даних напрямків банками. Тут 2020 рік має всі шанси стати переломним", - впевнений Ігор Жмуренко.

Авто в кредит: динамічний попит

Попит на автокредитування зростає з року в рік. Приміром, державний "Ощадбанк" в 2018 році видав 1710 позик для купівлі машин на загальну суму 950 мільйонів гривень. А за неповний минулий рік (11 місяців) банк надав клієнтам понад 3200 кредитів у розмірі 1,5 млрд гривень.

Привабливість автопозик експерти пояснюють стабільністю банківських ставок у 2019 році. "Ефективні ставки за автокредитами були на рівні 17-18%", – говорить заступник голови правління, керівник управління роздрібного бізнесу "Правекс Банку" Семен Бабаєв.

За його словами, у даному сегменті дуже важливу роль відіграють партнерські програми, де клієнт може придбати авто під 0% за умови оформлення кредиту на короткий термін.

В "Ощадбанку" також визнають, що автоімпортери допомагають розвивати ринок автокредитування, так як пропонують клієнтам різні програми розстрочки.

"На короткі терміни кредитування є пропозиції з мінімальними процентними ставками без додаткових комісій. Партнерські програми зараз на ринку на піку популярності, усі автосалони-лідери продажів мають спеціальні кредитні продукти за підтримки імпортерів, банків і страхових компаній", - пояснює Антон Тютюн.

У сегменті актуальні пропозиції розстрочки не тільки від автоімпортерів, але і вітчизняних виробників, уточнює він.

Ринок автокредитування може стати ще доступнішим для населення у 2020 році. Цьому може посприяти зниження облікової ставки Нацбанком. Останній раз регулятор знизив ставку до 13,5%.

"Це сигнал для банків про необхідність зниження процентних ставок за депозитами і кредитами. Тому у січні-2020 можна очікувати зниження вартості залученого ресурсу і, як наслідок, перегляд процентних ставок на кілька пунктів за автокредитами", - упевнений Тютюн.

Споживчі кредити: є куди знижуватися

Тенденція зростання обсягів споживчого кредитування спостерігається з другої половини 2015 року, відзначають у Нацбанку. Причому щорічний приріст становить близько 30%.

"Обсяг валових кредитів у гривні зріс на 27,1% рік до року на тлі зростання популярності кредитних карт і покупки в розстрочку", - уточнює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Чому споживчі позики так популярні серед населення? У Нацбанку вважають, що три роки зростання доходів населення покращили очікування і активізували споживчу поведінку громадян. Ці настрої як раз і підживлюють попит на кредити, які допомагають фінансувати поточні витрати і купувати товари тривалого користування.

Дана ситуація призвела до зростання конкуренції на ринку кредитування домогосподарств. У підсумку банки трохи послаблюють внутрішні нормативи та критерії відбору позичальників у споживсегменті. Але стандарти кредитування населення при цьому не змінилися.

Популярність споживчого кредитування сприяла зниженню процентних ставок по цьому виду продукту весь 2019 рік. Щоправда, на таку лояльність банків могли розраховувати, в першу чергу, клієнти з позитивною кредитною історією.

"З початку 2019 року вартість споживчих кредитів зменшилась на 3-5%", - уточнює Тютюн з "Ощадбанку". Більш відчутно для населення подешевшали кредити готівкою, вважає Жмуренко з "ОТП Банку".

"Ставки по споживчому кредитуванню – це дуже розтягнуте поняття. Одні банки кредитують під 22-23% ефективної ставки (з урахуванням всіляких комісій, – ред.) На ринку багато пропозицій від 100% річних", – пояснює ситуацію Бабаєв з "Правекс Банку".

У 2020 році ставки за споживчими позиками можуть продовжити зниження ще на кілька процентних пунктів. Це буде залежати від вартості залученого ресурсу, якості кредитного портфеля і ризик-апетитів фінустанов, каже Тютюн.

"Якщо виключити відвертих "спекулянтів", то ставки у 30-40% цілком реальні для кеш-кредитів", – упевнений Бабаєв.

У 2020 році приріст валового портфеля споживчих кредитів складе ще 15%, вважає Михайло Демків. Цьому, серед іншого, сприятиме зростання безготівкових розрахунків. Більше того, повинні зберегтися і позитивні споживчі настрої, завдяки яким люди зможуть планувати ремонти житла, купівлю техніки та поїздки за кордон.

Іпотека: кредит для багатих

Обсяги житлового кредитування поки що скромні, але стабільно відновлюються, відзначають у Нацбанку. У середньому іпотечний портфель банків, які пропонують даний вид продуктів, поповнюється на 620 млн гривень у квартал.

Зміцнення нацвалюти і високі темпи житлового будівництва дозволяють українцям придивлятися до можливості купівлі квартир у споруджуваних багатоповерхівках і на вторинному ринку. Якщо говорити про новобудови, то тут банки пропонують кредити розміром до 2 млн гривень і на термін до 20 років, але за умови першого внеску від 20% до 60%. Вартість таких позик складає 19-20% річних.

Ігор Жмуренко вважає, що на поточну ринкову ставку 21% не так вже й багато буде бажаючих оформити іпотеку. "Цим користуються забудовники, формуючи власні пропозиції для потенційних покупців", – говорить банкір.

Тим не менш іпотека потроху стає дешевше: приміром, у третьому кварталі 2019 року процентні ставки стали доступнішими у межах одного процентного пункту. "На це вплинуло зниження НБУ облікової ставки. Даний тренд дозволив збільшити попит на іпотечне кредитування", – зазначає Антон Тютюн.

Поки житловим кредитуванням цікавляться в основному ті українці, які можуть дозволити собі оформити багаторічну іпотеку. У всякому разі, такі висновки можна зробити на підставі даних НБУ.

Згідно з інформацією регулятора, середній вік позичальника, як правило, становить 37 років. Найчастіше оформити іпотеку готові сім'ї із загальним підтвердженим доходом від 50 до 100 тисяч гривень в місяць. Середній розмір позики становить від 600 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Ці кредити надаються в основному на період до 15-20 років.

Банкіри вірять у потенціал житлового кредитування, хоча обережно дають прогнози щодо подальшого зниження процентних ставок. "Думаю, в 2020 році ставки несуттєво знизяться і залишаться у районі 20%", – вважає Сергій Бабаєв.

В "Ощадбанку" також упевнені, що ринок іпотеки очікує подальше зниження процентних ставок, але рівень пропозиції поки складно прогнозувати. Причому розвитку сегмента будуть сприяти відразу кілька факторів. Мова йде про макроекономічну стабільність, ціни, доступність ресурсів і довгостроковість їх розміщення у банках, збільшення офіційних доходів позичальників і рівня їх прозорості, а також запровадження іпотечних державних програм у партнерстві з банками.

У Нацбанку уточнюють: фінустанови, опитані регулятором, прогнозують невелике пожвавлення іпотеки у найближчі три роки. При оптимістичних розкладах вже у 2020 році обсяг житлового кредитування може зрости на 15%.