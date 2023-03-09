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Шмыгаль призвал МАГАТЭ к решительным действиям из-за обесточивания ЗАЭС обстрелами

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Четверг 09 марта 2023 12:54
Шмыгаль призвал МАГАТЭ к решительным действиям из-за обесточивания ЗАЭС обстрелами Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В настоящее время Запорожская АЭС полностью обесточена в результате последнего российского массированного обстрела. МАГАТЭ обязано решительно отреагировать на ядерный терроризм России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В течение ночи Россия продолжила террор, выпустив десятки ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины. Пострадали жилые дома. Есть жертвы. Нам нужно больше оружия и больше санкций, чтобы остановить агрессора", - пишет Шмыгаль.

Как отметил премьер, Запорожская ЗАЭС уже в шестой раз обесточена с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас два энергоблока выведены в холодное состояние

"Призываю партнеров и МАГАТЭ к решительным действиям, чтобы остановить российский ядерный терроризм", - добавил Шмыгаль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате сегодняшнего массированного обстрела россиян отключилась последняя линия связи оккупированной Запорожской АЭС с украинской энергосистемой.

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Запорожская АЭС Российская Федерация МАГАТЭ
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