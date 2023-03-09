Шмыгаль призвал МАГАТЭ к решительным действиям из-за обесточивания ЗАЭС обстрелами

В настоящее время Запорожская АЭС полностью обесточена в результате последнего российского массированного обстрела. МАГАТЭ обязано решительно отреагировать на ядерный терроризм России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В течение ночи Россия продолжила террор, выпустив десятки ракет и беспилотников по энергетической инфраструктуре Украины. Пострадали жилые дома. Есть жертвы. Нам нужно больше оружия и больше санкций, чтобы остановить агрессора", - пишет Шмыгаль.

Как отметил премьер, Запорожская ЗАЭС уже в шестой раз обесточена с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас два энергоблока выведены в холодное состояние

"Призываю партнеров и МАГАТЭ к решительным действиям, чтобы остановить российский ядерный терроризм", - добавил Шмыгаль.