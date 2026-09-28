"Живой щит" для побега: оккупанты похищают украинцев через газопровод возле Купянска (видео)

Что зафиксировали разведывательные дроны "Хартии"

Украинцам рассказали, что 27 сентября 2026 года разведывательные дроны 2-го корпуса НГУ "Хартия" зафиксировали, как российские военные выводят гражданских из Купянской громады Харьковской области.

"Корпус ведет контрнаступательные действия и оккупанты убегают, прячась за мирными жителями", - подчеркнули в НГУ.

На обнародованном видео можно увидеть девять человек: детей, пожилых и даже одного человека на костылях.

Рядом с ними идут мужчины призывного возраста в гражданской одежде.

"Вероятнее всего, это российские военные, снявшие форму и выходящие из-под удара под прикрытием детей и стариков", - объяснили в "Хартии".

Какой путь выбрали для побега из Купянска оккупанты

Сообщается, что людей провели:

из Купянска;

через село Голубовка;

до газопровода "Шебелинка - Острогожск".

После этого людей завели внутрь трубы.

"Этот газопровод оккупанты используют, чтобы незаметно завести в город своих штурмовиков", - констатировали во 2-м корпусе НГУ.

Теперь же, по той же трубе, россияне похищают гражданских.

"Детям и пожилым людям придется пройти в ней более 10 километров", - уточнили в "Хартии".

Отмечается, что труба выходит в лес. Оттуда людей, вероятно, вывезут на оккупированную территорию.

Уточняется, что всю дорогу "россияне снимали их на камеру".

"Украинские военные видели группу и не открывали огонь, потому что там были гражданские: дети и пожилые люди. Россияне на это и рассчитывали", - подчеркнули в "Хартии".

Село Голубовка недалеко от Купянска Харьковской области (карта: google.com/maps)

Почему каждое из действий окупантов является преступлением

В пресс-службе корпуса НГУ напомнили, что согласно международному праву, каждое из этих действий оккупантов является преступлением.

Так, согласно статье 49 IV Женевской конвенции оккупантам запрещено перемещать мирных жителей с их земли.

Римский устав признает принудительный вывоз гражданских военных преступлением.

"Именно за вывоз украинских детей Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина", - напомнили украинцам.

Статьей 28 IV Женевской конвенции и статьей 51 Дополнительного протокола I запрещено использовать людей как "живой щит".

То есть нельзя прикрываться гражданскими, чтобы уберечь от ударов себя или свои подразделения.

Кроме того, правила войны обязывают солдат отличаться от мирного населения.

Следовательно, военные в гражданском под "прикрытием" мирных жителей - также преступление.

"Россияне, прячущиеся среди гражданских, сознательно превращают их в мишень", - подчеркнули в НГУ.

О чем предупреждают граждан в корпусе "Хартия"

В корпусе "Хартия" предупредили, что в ближайшее время эти кадры (даже с интервью пророссийских местных) могут появиться в российских медиа под названием:

"эвакуация";

"спасение мирных жителей".

"На самом же деле людей под конвоем загнали в трубу, а рядом, прикрываясь ими, убегали российские солдаты", - отметили в пресс-службе НГУ.

Сообщается, что украинские военные задокументировали этот случай.

Материалы будут переданы для расследования военных преступлений.

Что важно знать о корпусе НГУ "Хартия"

"Хартия" возникла в начале полномасштабной войны в 2022 году как добровольческое формирование в составе ТрО ВСУ.

Тогда бойцы ДФТГ защищали Харьковскую область и одними из первых вышли на государственную границу во время Харьковской наступательной операции.

Прошли бои на Сватовском направлении и в Бахмуте.

В 2023 году "Хартия" стала 13-й бригадой оперативного назначения в составе НГУ, держала рубежи на Купянско-Лиманском направлении (в том числе в Серебрянском лесу).

С мая 2024 года бригада обороняет Харьков и север Харьковской области.

15 апреля 2025 года в структуре НГУ создали два корпуса, в том числе и 2-й корпус "Хартия" (на основе 13-й бригады "Хартия").

Возглавил его полковник Игорь Оболенский.