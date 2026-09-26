Россияне "рисуют" себе успехи на Харьковщине: в ISW проанализировали ситуацию на фронте
Российские оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них подтвержденное продвижение не зафиксировано. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на севере Сумской и Харьковской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
На севере Сумской области русские войска продолжали наступательные операции, но 24 и 25 сентября не смогли продвинуться вперед. В то же время, российские силы все активнее используют модернизированные беспилотники "Молния" для охоты на украинские разведывательные дроны.
На севере Харьковщины оккупанты также продолжали атаки без подтвержденного продвижения. Российские милблогеры заявляли о якобы захвате ряда населенных пунктов вблизи Большого Бурлука и оцеплении украинских войск. Однако ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.
В Лиманском направлении украинские контрдействия создают проблемы для российского наступления. Украинские военные сообщают, что россияне из-за неточных данных о ситуации на фронте наносят хаотические удары, пытаясь выявить позиции Сил обороны.
К востоку от Славянска украинские военные продолжают удерживать позиции, в том числе вблизи Рай-Александровки. Контратаки ВСУ на Лиманском и Славянском направлениях ограничивают возможности России развернуть масштабное наступление на Славянск.
На Константиновском направлении русские войска также продолжали наступательные действия 24 и 25 сентября. Однако подтвержденного продвижения у них не было. В то же время, к юго-востоку от Доброполья оккупанты недавно продвинулись, что остается одним из важных участков российского наступления в районе Покровска.
В Новопавловском направлении россияне продолжали атаки, но также не достигли подтвержденного продвижения. Украинские силы при этом удерживают позиции к северо-востоку от Александровки.
На Южном направлении российские источники продолжают заявлять о продвижении у Светлой Долины, Зоровки и Зеленой Дибровы к северо-западу от Гуляйполя, однако эти утверждения не подтверждены. По данным ISW, заявленные Россией районы расположены на значительном расстоянии от ближайших оцененных позиций.
Ситуация на фронте
Напомним, на днях мы сообщали, что российские войска два дня подряд пытались прорвать украинскую оборону на нескольких участках фронта, но почти нигде это им не удалось. Горячее всего - на Сумщине, Харьковщине и возле Донетчины.
В то же время за последние несколько суток Силы обороны Украины продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, они сорвали ряд наступательных операций армии РФ.
Такжеу украинских военных есть положительные результаты во время контрнаступательных действий в районе Лимана.
В то же время, россияне пытаются расширить зону контроля на Сумщине и Харьковщине.