Россияне "рисуют" себе успехи на Харьковщине: в ISW проанализировали ситуацию на фронте

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них подтвержденное продвижение не зафиксировано. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на севере Сумской и Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

На севере Сумской области русские войска продолжали наступательные операции, но 24 и 25 сентября не смогли продвинуться вперед. В то же время, российские силы все активнее используют модернизированные беспилотники "Молния" для охоты на украинские разведывательные дроны.

На севере Харьковщины оккупанты также продолжали атаки без подтвержденного продвижения. Российские милблогеры заявляли о якобы захвате ряда населенных пунктов вблизи Большого Бурлука и оцеплении украинских войск. Однако ISW не нашел доказательств, подтверждающих это.

В Лиманском направлении украинские контрдействия создают проблемы для российского наступления. Украинские военные сообщают, что россияне из-за неточных данных о ситуации на фронте наносят хаотические удары, пытаясь выявить позиции Сил обороны.

К востоку от Славянска украинские военные продолжают удерживать позиции, в том числе вблизи Рай-Александровки. Контратаки ВСУ на Лиманском и Славянском направлениях ограничивают возможности России развернуть масштабное наступление на Славянск.

На Константиновском направлении русские войска также продолжали наступательные действия 24 и 25 сентября. Однако подтвержденного продвижения у них не было. В то же время, к юго-востоку от Доброполья оккупанты недавно продвинулись, что остается одним из важных участков российского наступления в районе Покровска.

В Новопавловском направлении россияне продолжали атаки, но также не достигли подтвержденного продвижения. Украинские силы при этом удерживают позиции к северо-востоку от Александровки.

На Южном направлении российские источники продолжают заявлять о продвижении у Светлой Долины, Зоровки и Зеленой Дибровы к северо-западу от Гуляйполя, однако эти утверждения не подтверждены. По данным ISW, заявленные Россией районы расположены на значительном расстоянии от ближайших оцененных позиций.