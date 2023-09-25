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Как потеря командующего повлияет на деятельность Черноморского флота РФ: ответ ВМС Украины

Понедельник 25 сентября 2023 20:20
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Как потеря командующего повлияет на деятельность Черноморского флота РФ: ответ ВМС Украины Фото: Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом РФ (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Ликвидация командующего Черноморским флотом россиян Виктора Соколова создаст проблемы с управляемостью войсками для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в России есть адмиралы для управления флотами, которые отлично знают, в каком состоянии находятся их силы, личный состав, как правильно ими управлять и как их расставить.

"И сейчас они теряют человека, который всем этим процессом управляет. И вместе с ним его штат, который так же управляет флотом. Потому что нужно понимать, что это достаточно большая группировка", - уточнил Плетенчук.

Он рассказал, что для управления флотом необходимо такое количество менеджеров, которое будет заботиться о ключевых процессах. Но сейчас главная часть этого механизма стала нетрудоспособной.

"Да, сегодня ночью они еще наносили по инерции удары. Но, как я уже сегодня говорил, это напоминает курицу, которая бегает без головы. Она бегает, что-то делает, но уже она мертва. Поэтому по состоянию на сейчас они будут иметь соответствующие проблемы с управляемостью войсками", - добавил спикер ВМС.

Ликвидация командующего Черноморским флотом

Напомним, сегодня Силы спецопераций уточнили информацию о потерях россиян в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Как писали в СМИ, Россия впервые за более чем 100 лет потеряли командующего флотом.

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