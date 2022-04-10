Окупанти затримали евакуаційну колону на шляху до Бердянська, - Верещук

Російські окупанти вкотре порушують роботу гуманітарних коридорів. Цього ж разу затримали евакуаційну колону автобусів, які були на шляху до Бердянська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

" Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей", - пише Верещук. Водночас, як відзначила Верещук, протягом доби вдалося евакуювати 2 824 людини: з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя евакуювали 2622;

з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінна й Попасної - 202 людини.