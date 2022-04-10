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Кабмін виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій: на що підуть кошти

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 20:29
Кабмін виділив перший мільярд гривень на відбудову звільнених територій: на що підуть кошти Фото: Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виділення мільярда гривень із резервного фонду на відбудову звільнених від російських окупантів територій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника уряду.

Шмигаль заявив, що кошти передусім підуть на ліквідацію наслідків воєнних дій та першочергове відновлення інфраструктури. Мільярд гривень розділили між чотирма областями:

  • Київська – 400 млн;
  • Чернігівська – 250 млн;
  • Сумська – 250 млн;
  • Житомирська – 100 млн.

"Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", – повідомив прем'єр-міністр.

Обласні військово-цивільні адміністрації стануть розпорядником коштів. Координувати процес відбудову з боку уряду буде Міністерство розвитку громад та територій.

До слова, Литва навчатиме військових України користуватися західною технікою.

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