Живицький розповів про ситуацію в Сумській області і назвав найбільш постраждалі громади

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, яка зараз ситуація спостерігається в Сумській області. Він також назвав громади, які найбільше постраждали від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Живицкого.

Конотопський район

У Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення - ще розглядається.

Хто вже заплатив - тому зроблять перерахунок, про це сьогодні заявив Артем Семеніхін, голова громади Конотопа.

У районі працюють над відновленням автобусного сполучення між громадами.

У селі Слобода, на городах у людей, в 300 метрах від житлових будинків, була виявлена деформована авіабомба ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Снаряд знешкодили.

Охтирський район

Найбільш постраждалі громади знаходяться саме в цьому районі, тому роботи тут багато.

У самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків. У місті розбирають завали і сміття після бомбардувань.

У Тростянці запустили кілька водозаборів. Відсьогодні поновлюється робота міської лікарні, яку окупанти обстріляли з танків. З 9:00 до 12:00 в ній працюють рентген-кабінет і кабінет УЗД. Всі обстеження - за направленням сімейного лікаря.

"На "шоколадній фабриці" тривають роботи з розчищення території: тут чимало замінованого, росіяни тут влаштували собі одне з місць перебування. Енергетики працюють постійно, щоб електроенергія була у всього суспільства!" - розповів Живицький.

У Боромлі з'явилася електроенергія по всій території крім одного будинку на 5 квартир.

На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав'язане обличчя і пов'язані руки, на правій нозі - рвані рани. На даний час особу загиблого не встановлено. Цими випадками займається прокуратура.

"Триває розмінування території громад. Будьте уважні, територія залишається небезпечною!"- написав Живицький.

Сумський район

У районі продовжують відновлювати автобусне сполучення між громадами, у Сумах - продовжили час руху транспорту. Тролейбуси та автобуси будуть перевозити пасажирів з 7:00 до 18:00. Всього працює 8 тролейбусних і 4 автобусних маршрути.

У ВНЗ Сум поновлюється освітній процес, студенти повертаються після перерви до дистанційного навчання.

Роменський район

Вчора в районі Липової долини люди чули вибухи - це ЗСУ збили ракету, яка прямувала в напрямку Полтави і залишки ракети впали на цю територію.

Також йде активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів.

На території району фахівці виявили та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 їх авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати в будь-який час.

"Нагадую ще раз: не чіпайте незнайомі предмети і не підходьте до ворожої занедбаної техніки або місць стоянок! Це може бути смертельно небезпечно", - зазначив Живицький.