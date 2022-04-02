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Супроводжував гуманітарку. Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області

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Сумська область, Субота 02 квітня 2022 11:17
Супроводжував гуманітарку. Окупанти викрали заступника голови громади в Сумській області Фото: російські війська беруть у полон представників місцевої влади (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти в Сумській області викрали заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва. Він супроводжував гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.

За його словами, Шибаєв перебуває в полоні російських військових з 1 квітня 2022 року.

"Його схопили на ворожому блокпосту біля села Пересепки... Олексій супроводжував гуманітарний вантаж", - додав Живицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсонській області викрали мера Таврійська Миколу Різака, з учорашнього дня з ним немає зв'язку.

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