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Російські війська підірвали міст на дорозі з Путивля до Сум

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Сумська область, Неділя 03 квітня 2022 10:44
Російські війська підірвали міст на дорозі з Путивля до Сум Фото: підірваний міст (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Олександр Мороз

Російські війська в Сумській області підірвали міст через річку Сейм. Міст стояв на дорозі з Путивля до Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" з 4 травня відновлює прийом посилок у Сумах. Сьогодні почалася видача посилок, які не змогли отримати клієнти через початок війни.

Також повідомлялося, що окупанти в Сумській області обстрілюють будинки та автомобілі цивільних, в результаті є загиблі і поранені.

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