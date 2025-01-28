Бесконечная война: Зеленский отреагировал на последние заявления Путина об Украине

По мнению Зеленского, сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все для затягивания войны. Президент считает, что каждый шаг диктатора и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.

"В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира. Однако именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", - отметил глава государства.

Зеленский убежден, что мировым лидерам "следует учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены". Главной ошибкой он назвал большие возможности Путина для разрушения мира, "но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров".

"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно - все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", - подытожил президент.