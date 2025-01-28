Бесконечная война: Зеленский отреагировал на последние заявления Путина об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится сильных лидеров и переговоров. Нежелание главы Кремля договариваться о мире является попыткой сделать войну бесконечной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
По мнению Зеленского, сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все для затягивания войны. Президент считает, что каждый шаг диктатора и все его циничные хитрости направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной.
"В 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной. Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира. Однако именно Путин делает все, чтобы вместо мира или продолжить убивать полномасштабно, или получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", - отметил глава государства.
Зеленский убежден, что мировым лидерам "следует учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены". Главной ошибкой он назвал большие возможности Путина для разрушения мира, "но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров".
"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно - все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", - подытожил президент.
Новые заявления Путина о войне в Украине
Во вторник, 28 января, российский диктатор Владимир Путин озвучил новую версию причин полномасштабного вторжения России в Украину.
Он заявил, что войны не было бы, если бы Украина самостоятельно ушла из Донецкой и Луганской областей и что воевать решил именно Киев.
Путин считает, что война закончится через месяц-два после того, как западные партнеры прекратят оказывать финансовую и вооруженную помощь Украине. А президент Владимир Зеленский, по его словам, утратил легитимность и не имеет права подписывать соглашения по итогам мирных переговоров.
Ранее Путин заявил, что Киев не способен вести переговоры с РФ из-за указа президента Зеленского о запрете таких действий. Так он отреагировал на решительное требование президента США Дональда Трампа сесть за стол переговоров с Киевом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.