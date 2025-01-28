Путин сделал очередное заявление о войне в Украине и переговорах

Российский диктатор Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать документы по итогам возможных переговоров с Москвой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Кремля заявил в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин заявил, что переговоры с Украиной якобы начались с начала так называемой "СВО", тогда Кремль предложил Украине "уйти" из "ЛНР" и "ДНР" и тогда боевых действий не было бы. Однако Путин, вероятно, забыл о тогдашних требованиях "демилатризации", "денацификации" и нейтрального статуса Украины.

"Переговоры-то, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Сначала мы сказали украинскому руководству тогдашнему: люди в "ДНР" и "ЛНР" не хотят быть в составе Украины, уходите оттуда и все, на этом все закончится", - сказал Путин.

По его словам, в таком случае Россия якобы не нападала бы на территорию Украины, при этом он считает, что воевать решил именно Киев.

Кроме этого Путин заявил, что полномочия президента Украины Владимира Зеленского якобы уже истекли. И поэтому Зеленский якобы не имеет права заключать мирный договор из-за своей так называемой нелегитимности.

"Нужно, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения", - заявил глава Кремля.

Путин считает, что тогда, когда Зеленский подписывал указ о запрете переговоров с Россией, он был еще легитимным, а потому указ, по его мнению, придется отменить перед переговорами.

Диктатор уверен, что Украина не сможет воевать, если Запад прекратит поддержку. Ведь якобы ключевым фактором в продолжении боевых действий является спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов.

"Я думаю, что ... если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны, все закончится через месяца полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин.

Переговоры с Россией

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну против Украины. Трамп заявил, что в противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.