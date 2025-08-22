ua en ru
Жизнь этих 3 знаков Зодиака изменится уже скоро: кому повезет больше всего

Пятница 22 августа 2025 12:00
Жизнь этих 3 знаков Зодиака изменится уже скоро: кому повезет больше всего Для трех знаков Зодиака наступает переломный момент после 23 августа (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Астрологи прогнозируют важные жизненные изменения для трех знаков Зодиака уже в ближайшее время. Им предстоит период обновления, новых возможностей и приятных неожиданностей после Новолуния 23 августа, ведь судьба готовит им шанс начать все с чистого листа.

О ком идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Для Тельцов наступает период новых возможностей как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Вы можете получить привлекательное предложение, о котором давно мечтали, или неожиданно встретить человека, который изменит ваше отношение к отношениям.

Поддержка звезд позволит действовать смело и не оглядываться назад. Важно не медлить - счастливый шанс не будет ждать долго.

Дева

Дев ожидает настоящее обновление - в облике, самооценке и планах на будущее. Это отличный момент, чтобы изменить работу, начать новый проект или просмотреть жизненные приоритеты.

Вы будете полон энергии и мотивации, а люди вокруг начнут обращать больше внимания на ваши идеи. Не бойтесь выходить из зоны комфорта - там ждет самое интересное.

Козерог

У Козерогов открывается новый жизненный этап, связанный с финансами, личными достижениями или самореализацией. Вы можете увидеть реальные результаты своих усилий или получить вознаграждение за долгий труд.

Появится уверенность в завтрашнем дне и желание строить планы на перспективу. Это идеальное время, чтобы инвестировать в себя или делать смелые шаги вперед.

