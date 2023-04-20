Жизнь под звуки взрывов. Полицейским удалось эвакуировать еще двоих детей из Авдеевки (видео)

Правоохранителям удалось эвакуировать из Авдеевки (Донецкая область) еще двоих детей, живших в нескольких километрах от позиций врага.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку. Каждый день здесь активно работает артиллерия и авиация. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома. На этот раз экипаж "Белый Ангел" эвакуировал две семьи, у которых есть дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские разыскали семью и убедили эвакуироваться. Мать подростка понимает, что ее 16-летний сын не должен жить в таких условиях, но она не хотела покидать пожилых родителей, не желающих покидать родительский дом. Мальчик окончил 9 классов, но после этого нигде не учился. Теперь в безопасном регионе он сможет продолжить обучение и найти друзей. Вместе с семьей выехали еще трое взрослых.
Во время общения с местными жителями полицейские узнали, что в старой части Авдеевки проживает семья с 5-летним ребенком. сыном", - объяснили правоохранители.
Напомним, президент Владимир Зеленский вчера побывал в Донецкой области. Он посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.
Из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли к "красной зоне". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.
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