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Життя під звуки вибухів. Поліцейським вдалося евакуювати ще двох дітей з Авдіївки (відео)

Фото: Евакуація із Авдіївки (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося евакуювати з Авдіївки (Донецька область) ще двох дітей, які жили за кілька кілометрів від позицій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.

"Окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку. Щодня тут активно працює артилерія та авіація. В місті не лишилося жодного вцілілого будинку. Цього разу екіпаж "Білий Янгол" евакуював дві родини, в яких є діти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські розшукали родину та переконали евакуюватися. Мати підлітка розуміє, що її 16-річний син не повинен жити в таких умовах, але вона не хотіла залишати літніх батьків, які не бажають покидати рідну домівку. Хлопчик закінчив 9 класів, але після цього ніде не навчався. Тепер у безпечному регіоні він зможе продовжити навчання та знайти друзів. Разом з родиною виїхало ще троє дорослих.

"Під час спілкування з місцевими мешканцями поліцейські дізналися, що в старій частині Авдіївки мешкає родина з 5-річною дитиною. Оселя розташована за кілька кілометрів від ворожих позицій, вибухи тут не вщухають ані на мить. Під час спілкування з правоохоронцями мати погодилася виїхати разом із сином", - пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора побував у Донецькій області. Він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.

Через посилення бойових дій Авдіївку віднесли до "червоної зони". Доступ до міста закрили для цивільних, волонтерів та журналістів.

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