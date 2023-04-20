Життя під звуки вибухів. Поліцейським вдалося евакуювати ще двох дітей з Авдіївки (відео)

Правоохоронцям вдалося евакуювати з Авдіївки (Донецька область) ще двох дітей, які жили за кілька кілометрів від позицій ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної поліції України.
"Окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку. Щодня тут активно працює артилерія та авіація. В місті не лишилося жодного вцілілого будинку. Цього разу екіпаж "Білий Янгол" евакуював дві родини, в яких є діти", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські розшукали родину та переконали евакуюватися. Мати підлітка розуміє, що її 16-річний син не повинен жити в таких умовах, але вона не хотіла залишати літніх батьків, які не бажають покидати рідну домівку. Хлопчик закінчив 9 класів, але після цього ніде не навчався. Тепер у безпечному регіоні він зможе продовжити навчання та знайти друзів. Разом з родиною виїхало ще троє дорослих.
"Під час спілкування з місцевими мешканцями поліцейські дізналися, що в старій частині Авдіївки мешкає родина з 5-річною дитиною. Оселя розташована за кілька кілометрів від ворожих позицій, вибухи тут не вщухають ані на мить. Під час спілкування з правоохоронцями мати погодилася виїхати разом із сином", - пояснили правоохоронці.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора побував у Донецькій області. Він відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці.
Через посилення бойових дій Авдіївку віднесли до "червоної зони". Доступ до міста закрили для цивільних, волонтерів та журналістів.
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