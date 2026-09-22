Жизнь могла зародиться до образования Земли: ученые из Гарварда обнаружили доказательства в метеоритах

Компоненты для зарождения жизни на Земле могут быть старше самой планеты - они сформировались еще до ее рождения в темноте ранней Солнечной системы. Ученые из Гарварда доказали это, проанализировав состав нескольких метеоритов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Долгое время ученые пытались выяснить происхождение сложных органических соединений, в частности, аминокислот, найденных внутри углеродных хондритов.
Эти редкие каменные метеориты старше 4,5 миллиарда лет образовались непосредственно из протопланетного пылевого облака и содержат крохотные минеральные сферы - хондры.
Главный вопрос заключался в том, где именно сформировались эти органические молекулы: в глубоком открытом космосе или позже под влиянием нагрева и химических процессов внутри родительских астероидов.
Команда под руководством Дэниела Крокера и Дэвида Джонстона изучила разнообразную коллекцию примитивных метеоритов групп CI, CM и CR, а также редкие образцы Bells и Tarda.
Благодаря точным измерениям выяснилось, что изотопы кислорода в органической материи этих объектов имеют четкую первичную подпись.
Этот показатель фиксирует начальный процесс смешения веществ в газопылевом диске задолго до появления первых планет. Такое деление доказывает, что молекулы получили свой кислород на самых ранних этапах существования Солнечной системы.
Несмотря на то, что астероиды в течение миллиардов лет подвергались мощным столкновениям, внутреннему нагреву и воздействию талой воды, обнаруженные химические маркеры остались практически нетронутыми.
Это свидетельствует о том, что органическая материя образовалась в холодных окрестностях молодой Солнечной системы, перемешалась в космическом пространстве, а затем попала в состав метеоритов.
В дальнейшем именно эти космические тела при падении на молодую Землю доставили готовые строительные блоки для дальнейшего развития биологической жизни.