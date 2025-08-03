Только эти знаки из Китайского гороскопа скажут "прощай" черной полосе уже с понедельника

Дракон (годы рождения: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Неспокойные времена наконец остаются позади. Вы могли чувствовать давление, усталость или внутренний дисбаланс, но все это отступит уже с понедельника. Ваша харизма и энергия снова выходят на первый план. Появится новый шанс в работе или отношениях, и его стоит схватить обеими руками. Смело планируйте большие дела, ведь начало августа подарит вам конец черной полосы.

Коза (годы рождения: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Китайский гороскоп обещает вам фантастическую неделю. Вы можете даже не прилагать сверхусилия, стоит лишь немного верить в чудеса. Вас ждут сюрпризы и неожиданные приятные разговоры, а еще поддержка, которой так не хватало. Начинайте неделю с благодарностью, тогда счастье потечет к вам рекой.

Тигр (годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Эмоциональные бури утихают, в вашей жизни наконец-то появляется облегчение. Вы сможете собрать мысли и вернуть себе силы. С понедельника говорите "прощай" черной полосе и не бойтесь важных решений, которые вы долго откладывали. Время действовать, вы уже знаете, что вам нужно, просто доверьтесь интуиции.

Собака (годы рождения: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Судьба будто извиняется за последние недели, а потому к вам вернется то, что потеряли. В жизнь придут новые шансы, знакомства или возродятся давние идеи, которые снова становятся актуальными. Не сомневайтесь даже если страшно, идите в неизвестное. Понедельник откроет перед вами новые горизонты.

Петух (годы рождения: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Китайский гороскоп говорит, что вам можно выдохнуть. Вы наконец почувствуете, что жизнь становится мягче, спокойнее, послушнее. Эмоциональное напряжение спадет, появится больше гармонии и даже легкая эйфория. Вы сможете решить конфликты, найти вдохновение и начать творить то, на что раньше не хватало энергии. Настало ваше время сиять, черная полоса закончилась!