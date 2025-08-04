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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые расправят крылья счастья уже 5 августа

Понедельник 04 августа 2025 19:45
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Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые расправят крылья счастья уже 5 августа Таро-гороскоп на вторник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп Таро на вторник, 5 августа, обещает неожиданные перемены для четырех знаков Зодиака. Судьба подарит им важный знак, который изменит ход мыслей или событий.

Кто именно станет счастливчиком этого дня, рассказывает РБК-Украина.

Рак

Ваша карта дня "Императрица". Это символ плодородия, заботы, уюта и гармонии. 5 августа Раков может ожидать приятная новость, связанная с семьей, домом или финансами. День обещает эмоциональную стабильность, поддержку и даже материальные бонусы. А еще эта карта - предвестница гармонии в личной жизни. Поэтому самое время расправлять крылья счастья.

Лев

Вам выпала Таро-карта "Солнце" - одна из самых светлых карт колоды. Она предсказывает счастье, ясность, тепло и успех. В этот день вас ждет энергетический всплеск, хорошие новости или что-то, что подарит ощущение победы. Если вы ждали момент для важного разговора, шага или признания, это время пришло. "Солнце" не только освещает ваш путь, но и открывает новые возможности.

Телец

Вам выпала карта "Шестерка Пентаклей". Это карта помощи, равновесия и приятных жестов. 5 августа вы можете получить поддержку, которую давно ждали. Кто-то из вашего окружения решит сделать что-то хорошее именно для вас. Также этот день подойдет для возвращения долгов, как материальных, так и моральных. Все, что вы отдаете, к вам вернется.

Стрелец

Ваша карта Таро на вторник - "Колесо Фортуны", и это настоящий знак судьбы. Эта карта извещает о внезапных изменениях жизни к лучшему. 5 августа вы можете неожиданно узнать хорошую новость, получить шанс, на который не рассчитывали, или просто почувствовать, что что-то изменилось. Колесо начинает крутиться, а потому теперь все получится. Действуйте, когда придет импульс, не медлите.

Общая энергия дня

На вторник выпала карта "Десятка Кубков". В центре этого дня будут любовь, взаимопонимание и гармония в семейных и близких отношениях. Вторник принесет эмоциональное наслаждение тем, кто ценит искренность, делится добром и поддерживает других. День хорош для примирений, теплых встреч и маленьких радостей, которые имеют большую силу.

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Astrofame.

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