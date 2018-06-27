Майже 40 ящиків контрабандних сигарет виявлено на кордоні з Польщею та Румунією

Зокрема, 5 ящиків виявили на Закарпатті

На кордоні з Польщею та Румунією прикордонники виявили 39 ящиків контрабандних сигарет. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зокрема, військовослужбовці відділу "Пархоменкове" вчора, 26 червня, під час патрулювання виявили 34 ящики тютюнових виробів, готових для незаконного переміщення до сусідньої держави. Вони знаходились поблизу державного кордону, на березі річки Західний Буг.

Крім цього, ще 5 ящиків сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Румунії, виявили учора на Закарпатті.

"В ході моніторингу кордону правоохоронці відділу "Ділове" виявили рух двох невідомих за 10 метрів від держрубежу. При спробі затримати правопорушників, останні покинули товар та втекли", - повідомляють у ДПСУ.

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 22 червня співробітники Служби безпеки України блокували контрабанду цигарок з території невизнаного Придністров’я на 3,7 млн гривень.